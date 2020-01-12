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شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتفوق بركلات الترجيح ويتوج بالسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
انتهت منذ قليل أحداث الوقت الأصلي والأضافي من ديربي مدريد بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ولجئ الفريقين إلى ركلات الترجيح والتي فاز من خلالها الملكي وتوج بطلًا للسوبر الإسباني.
واستضافت المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.
وتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.
في البدايه نجح داني كارفاخال في هز مرمى أوبلاك في أولى ركلات الترجيح، بينما أهدر ساؤول هدف الركلة الأولى للأتلتيكو بعد تصدي القائم.
ثم أضاف رودريجو جوس هدف الميرنجي الثاني في مرمى أوبلاك، ونجح كورتوا في التصدي لضربة الجزاء الثانية للروخي بلانكوس.
وفي ثالث ركلات الجزاء أكد لوكا مودريتش على فوز اللوس بلانكوس بالكأس بإحرازة الهدف الثالث، وأحرز تريبيري الهدف الأول في مرمى كورتوا.
وجاء قائد الفريق سيرجيو راموس ليعلن فوز الميرنجي بكأس السوبر على حساب كتيبة دييجو سيميوني للمرة الحادية عشر في تاريخ الفريق الملكي.
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