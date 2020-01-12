الامارات | ركلات الترجيح تقود ريال مدريد للتتويج بالسوبر الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح تقود ريال مدريد للتتويج بالسوبر الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الحادية عشر في تاريخه، عقب فوزه 4 / 1 بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية للمسابقة مساء الأحد.

وعلى ملعب (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة السعودية، عجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الوقت الأصلي، ليحتكما للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

Advertisements

وخلال الوقت الإضافي لعب الريال بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 115، لكن أتلتيكو لم يستغل النقص العددي في صفوف منافسه، لينتهي أيضا بالتعادل بدون أهداف ويضطر الفريقان للعب ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الريال.

وبذلك، قلص الريال الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، إلى لقبين فقط.