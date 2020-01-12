شكرا لقرائتكم خبر عن «مصيلحي» يعقد جلسة مصارحة مع لاعبي الاتحاد السكندري لمناقشة أسباب «نزيف النقاط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، استياءه من تراجع مستوى فريقه مؤخرًا.

Advertisements

وأوضح أنه اتفق مع طلعت يوسف، المدير الفنى، على عقد جلسة مصارحة مع اللاعبين خلال ساعات لوضع حد لنزيف النقاط والتراجع الفنى وسوء النتائج في الفترة الأخيرة، ولاسيما أن الفريق مقبل على مباريات غاية في الصعوبة محليًا وعربيًا، حيث يواجه الفريق بيراميدز، الخميس المقبل، ثم طلائع الجيش بالقاهرة، 20 يناير الجارى، قبل أن يلاقى الإسماعيلى، على استاد الإسماعيلية، في مواجهة عربية لا تقبل القسمة، في إطار منافسات العودة بدور الثمانية للبطولة العربية على كأس محمد السادس، وكانت مباراة الذهاب بالإسكندرية قد انتهت بخسارة زعيم الثغر بهدف محمد الشامى، وهو الأمر الذي يُصعِّب نسبيًا من مهمته في الإسماعيلية.

من ناحية أخرى، عبّر المهاجم الليبى الجديد عن سعادته بالانضمام مؤخرًا إلى الاتحاد السكندرى. وقال «سالتو»: «تشرفت بوجودى في الإسكندرية وارتداء فانلة الاتحاد السكندرى»، مؤكدًا أنه تلقى أكثر من عرض، لكنه فضّل زعيم الثغر بسبب جماهيره ووجود شيخ المدربين، «يوسف»، الذي تدرب معه من قبل. وأضاف «سالتو» مازحًا: «وجودى في الإسكندرية ليس بغرض السياحة، جئت لإثبات الذات والمحاربة مع (زعيم الثغر)، وكان نادى الاتحاد قد نجح في التعاقد مع المهاجم الدولى الليبى، 27 عامًا، بعقد يمتد لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، مع الأولوية في التجديد، بعد فسخ اللاعب تعاقده مع نادى النجم الساحلى التونسى».

وجاء تعاقد الاتحاد مع اللاعب بناء على طلب «يوسف»، الذي أشاد بإمكانات اللاعب الفنية، خاصة أنه قام بتدريبه من قبل في نادى أهلى طرابلس الليبى.