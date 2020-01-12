شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجتمع بمسؤولي بيراميدز لحسم انضمام عمر جابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور عقد جلسة مع سالم الشمسى، رئيس مجلس إدارة نادى بيراميدز، لحسم انتقال عمر جابر، لاعب الفريق الكروى الأول ببيراميدز، إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجارى.

ويفضل مسؤولو القلعة البيضاء ضم عمر جابر على أساس أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء الظهير الأيمن أو الوسط المدافع أو الوسط المهاجم، وهو ما يساعد الجهاز الفنى على الاعتماد عليه بشكل أساسى في حالة إتمام الصفقة.

ووفقًا لمرتضى منصور، رئيس النادى، فإنه لن يجتمع سوى مع سالم الشمسى رئيس نادى بيراميدز لحسم إتمام صفقة اللاعب، لافتًا إلى أنه في حالة التوصل لاتفاق نهائى سينضم جابر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجارى.

وقال مرتضى: موافقة الفرنسى كارتيرون المدير الفنى أساسية في إتمام التعاقد مع مسؤولى بيراميدز، مشيرا إلى أن القلعة البيضاء لا تضم لاعبًا دون موافقة المدير الفنى.

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فيما رفض مسؤولو القلعة البيضاء تعديل عقد أي لاعب بالفريق الكروى الأول حتى نهاية الموسم. كان محمود علاء مدافع الفريق قد طلب من مسؤولى القلعة البيضاء تعديل عقده باعتبار أنه ظهر بمستوى متميز خلال الفترة الأخيرة سواء في المباريات المحلية أو الإفريقية، وكان «علاء» قد تحدث أكثر من مرة مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق، من أجل إقناع المجلس بتعديل عقده، لكن الأخير أكد أن المجلس صاحب القرار النهائى في تعديل عقد أي لاعب.

ووفقًا لرئيس النادى فإن المجلس لن يعدل عقد أي لاعب حتى نهاية الموسم، لافتا إلى أن النادى يلتزم ماليا بكافة مستحقاته تجاه اللاعبين حسبما تم الاتفاق عليه، وأكد «منصور» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن المجلس سيسدد خلال ساعات قيمة 6 ملايين جنيه المتبقية من المستحقات المتأخرة للاعبين بعد حصوله على مبلغ 20 مليون جنيه من الشركة الراعية، وأوضح مرتضى أن المجلس سيصرف أيضا قيمة 3 ملايين جنيه مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية لبقية الألعاب الأخرى.

في شأن آخر اشترط مجلس إدارة النادى بيع محمد عنتر لاعب الوسط المهاجم للاستغناء عنه خلال يناير الجارى حتى تستفيد خزينة النادى منه.

كان «عنتر» الذي لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق منذ انطلاق الموسم قد تلقى 3 عروض محلية خلال الفترة الأخيرة من إنبى والاتحاد السكندرى وسموحة، لكن اللاعب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن قبول أي منها بسبب رغبة الأندية في ضمه على سبيل الإعارة قبل أن يحدد المجلس قراره الاستغناء عنه بالبيع.

من جهة أخرى يختتم الفريق الكروى الأول استعداداته غدا لمواجهة الجونة الأربعاء بالدورى الممتاز، وكان «كارتيرون»، المدير الفنى، قد فضل سفر الفريق للمبيت بالجونة؛ خوفًا على اللاعبين من الإجهاد.