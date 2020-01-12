شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: قرارنا رفض خوض السوبر الأفريقي مستمر وملف المباراة على مكتب رئيس الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادي الزمالك أن ما نشر علي أحد المواقع بأن إدارة النادي قررت خوض فريق الكرة الأول بالنادي مباراة السوبر الافريقي مع فريق الترجي التونسي في قطر هو خبر كاذب شكلا وموضوعا ومن قام بنشره شخص كاذب ومغرض، وذلك لان قرار مجلس ادارة الزمالك كان عدم خوض المباراة علي ارض الخيانة التي تحرض علي قتل ابنائنا من ابطال الشرطة والقوات المسلحة.

كما يشدد نادي الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل سلمه رئيس النادي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعرضه علي القيادة السياسية والاجهزة الامنية في مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي واولاده واحفاده، بالاضافة الي اساءتهم في افلام مفبركة لفخامة السيد رئيس الجمهورية.