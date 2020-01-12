شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلى الجديد من يكون؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعجل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مسؤولى القلعة الحمراء فى التعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما تعقدت حسابات الفريق فى المجموعة الإفريقية، مشددًا على حاجة الجهاز الفنى المُلِحّة إلى ضم مهاجم إفريقى متميز قادر على التسجيل من أنصاف الفرص لتدعيم خط الهجوم.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن لجنة التخطيط ستعقد جلسة مع المدير الفنى السويسرى خلال الساعات المقبلة، وتحديدًا عقب العودة من زيمبابوى، للاستقرار على المهاجم الجديد، فى ظل الترشيحات التى تلقتها لجنة التخطيط للعديد من المهاجمين الأجانب، بعدما صرف النادى النظر بشكل رسمى عن ضم النيجيرى، بليسنج أليكى، لاعب لوزرين السويسرى، وتفاضل لجنة التخطيط بين العديد من الأسماء، ومن ضمنها البوركينى، باسيرو كومباورى، مهاجم الإفريقى التونسى، والذى يحتل وصافة هدافى الدورى التونسى برصيد 6 أهداف، وهناك أيضًا الجامبى، على سوى، لاعب سسكا صوفيا البلغارى، والذى يتمسك مسؤولو ناديه بالحصول على 5 ملايين دولار للاستغناء عنه، وهناك مهاجم آخر يلعب فى الدورى الإماراتى.

يأتى ذلك، فى الوقت الذى رفض فيه «فايلر» التعاقد مع مهاجمين من أندية الدورى الممتاز، بعدما تم ترشيح محمد الصباحى، مهاجم أسوان، وحسام حسن، مهاجم سموحة،

وفضل «فايلر» التعاقد مع لاعب يمتلك خبرات كبيرة ولديه القدرة على الانسجام سريعًا مع لاعبى الفريق، وتم تأجيل التعاقد معهما إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. فيما يدرس الجهاز الفنى عدم الاستغناء عن صلاح محسن، لاعب الفريق، فى يناير الجارى، وذلك بعدما تلقى اللاعب عرضًا رسميًا من سموحة، ووافقت لجنة التخطيط على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور من أجل الحصول على فرصة المشاركة، ولاسيما أنه خارج حسابات الجهاز الفنى فى أغلب المباريات، ولكن يأتى التراجع للحفاظ على بدائل للمهاجمين فى ظل الإصابات المتكررة للاعبين، خاصة أن الفريق تنتظره مباريات قوية سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى، فيما لم يعلن الجهاز الفنى بشكل رسمى رحيل وليد أزارو عن الفريق فى الانتقالات الشتوية انتظارًا للتعاقد مع المهاجم الإفريقى الجديد، ويتبقى للأهلى مقعد وحيد فى الانتقالات الشتوية، بعد التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، من صفوف الفيش البرتغالى.