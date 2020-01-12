شكرا لقرائتكم خبر عن الأقزام يعلنون تحدى المنتخب الوطنى لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من يمتلك الإرادة والتحدى يمتلك القدرة على تحدى المستحيل، ومن رحم المعاناة دائما ما يولد الأمل، فالإعاقة التى قد يراها البعض سببًا تتحطم عليه الآمال يتخذها البعض الآخر دافعًا للنجاح وحفر اسمه بأحرف من نور فى سجلات التاريخ بإنجازات قارية وعالمية ورفع اسم مصر فى المحافل الدولية، ومن بين هؤلاء الأقزام قِصار القامة والذين أعلنوا ريادة التحدى بإنشاء أول اتحاد رياضى للأقزام يضم كافة الألعاب الفردية والجماعية وتحدوهم آمال المنافسة عالميًا، وتميز منتخب كرة القدم للأقزام الذى تم تشكيله بعد أن عانى لاعبوه من التنمر خلال مشاركتهم فى مباريات بمراكز الشباب؛ فأعلنوا التحدى بتأسيس فريق الكرة الذى يضم فى قوامه 25 لاعبًا.

كانت بداية الانطلاقة الحقيقية بإقامة مهرجان فى شرم الشيخ مارس الماضى بحضور رئيس الاتحاد الدولى للأقزام، وبعدها شاركوا فى بطولة المغرب الدولية، وتجرى حاليا الاستعدادات لإقامة أول بطولة عالمية بشرم الشيخ فى مارس المقبل بمشاركة منتخبات مصر والأردن وسيراليون وكينيا والمجر والمغرب.

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«المصرى اليوم» زارت مران منتخب الأقزام بمركز شباب الساحل، والمفاجأة كانت بإعلانهم التحدى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى فى مباراة استعراضية فى افتتاح كأس العالم للأقزام لاستعراض مهاراتهم وجذب الانتباه للعبة والقضاء على ظاهرة التنمر التى كانوا يتعرضون لها، وكذلك من أجل جلب الرعاة. وفقًا لمحمد عبد الحكيم، مؤسس اتحاد الأقزام الرياضى، فإن اللاعبين يفعلون المستحيل من أجل الحفاظ على كيان منتخب الأقزام رغم الصعوبات. وقال: المنتخب تم تأسيسه منذ عام بجهود اللاعبين الذاتية، وبعد ذلك تبنت جمعية النجوم الخيرية الفريق بتوفير التى شيرتات. وأضاف: «المنتخب تلقى دعوة للسفر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة، واضطر اللاعبون لكتابة شيكات وإيصالات أمانة على أنفسهم حتى يتمكنوا من حجز تذاكر الطيران وبعضهم معرض للحبس الآن، ورغم ذلك لم يتخلوا عن حلمهم»، وأعرب عن أمله فى أن تفى وزارة التضامن بوعدها بصرف مبلغ مائة ألف جنيه قيمة تذاكر السفر للمغرب لإنقاذ اللاعبين من الحبس.

وأكد أن اللاعبين يأتون من المحافظات من أجل التجمع والمران على نفقتهم الخاصة حبًا فى اللعبة. وأشار إلى أن الكثير منهم طلبة فى الجامعات ومنهم من يعمل فى مهن مختلفة، ولفت إلى أن نجم المنتخب عصام الملقب بالماجيكو يعمل «مكوجى»، وهو الأشهر فى المطرية، فيما يعمل محمد سعودى الملقب بالحاوى فى صيدلية، ولدينا لاعبون يستحقون الاحتراف الخارجى مثل عصام عبدالرحمن الملقب بقلب الأسد، فضلًا عن ضم المنتخب محمود شيكابالا، 14 عاما، أصغر ناشئ فى إفريقيا، كما يضم المنتخب أقصر لاعب وهو ياسين أحمد، وطوله 80 سم فقط.

وأشار عبدالحكيم إلى أن قواعد كرة القدم للأقزام تختلف قليلا عن الكبار، حيث يضم كل فريق 7 لاعبين، والمباراة مدتها 40 دقيقة، ولتجنب العنف بعد الخطأ الخامس أى خطأ يحتسب ضربة جزاء.

وأشار إلى أنه يفضل لعب الأقزام على صغار القامة، خاصة أنه ليس كل قصير يُعد قزمًا، فالأقزام طبيًا هم مرضى التقزم ويكون لديهم سمات معينة مثل انحناء العمود الفقرى وقصر الأطراف وكبر حجم الرأس، وأعرب عن أمله فى أن ينال اتحاد الأقزام الدعم الكامل، خاصة أن مصر لديها مواهب فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية.