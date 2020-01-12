شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يجتمع بمدير الكرة غدًا لبحث احتياجات الفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجتمع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، غدًا، الاثنين، مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، للوقوف على احتياجات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، والرؤية الفنية للجهاز خلال مباريات الدوري الممتاز.
وعانى «الخطيب» من حالة إجهاد عقب عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا، وتلاها أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.
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