شكرا لقرائتكم الزمالك ينفى موافقته على خوض السوبر الأفريقى فى قطر ببيان رسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا ينفي خلاله أي أخبار نشرت في الساعات القليلة الماضية وتشير إلى موافقة إدارة القلعة البيضاء على خوض فريق كرة القدم لمباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي.

وجاء البيان كالتالى ..

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يؤكد مسئولو الزمالك أن ما نشر علي أحد المواقع بأن إدارة النادي قررت خوض فريق الكرة الأول بالنادي مباراة السوبر الافريقي مع الترجي التونسي في قطر هو لا أساس له من الصحة، وذلك لان قرار مجلس ادارة الزمالك كان عدم خوض المباراة علي ارض الخيانة التي تحرض علي قتل ابنائنا من ابطال الشرطة والقوات المسلحة.

كما يشدد نادي الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل سلمه رئيس النادي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعرضه علي القيادة السياسية والاجهزة الامنية في مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي واولاده واحفاده، بالاضافة الي اساءتهم في افلام مفبركة لفخامة السيد رئيس الجمهورية.