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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم



ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم شهد تربع عبد الله السعيد نجم بيراميدز على القمة برصيد 9 أهداف يليه محمد شريف جناح إنبى برصيد 7 أهداف ثم حسام حسن مهاجم سموحة ثالثا برصيد 6 أهداف ويأتى فى المركز الرابع وليد سليمان لاعب الأهلى برصيد 5 أهداف.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم



ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم حيث أقيم ثلاث مواجهات هامة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر حيث واجه الإسماعيلى طلائع الجيش ولعب مصر المقاصة أمام إنبى والتقى حرس الحدود مع سموحة.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم



ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم حيث حسم التعادل السلبي مباراة حرس الحدود ونظيره سموحة ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر من فعاليات الدورى الممتاز اليوم فى مباراة وادع حسام حسن.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم



ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم حيث انتهت مباراة مصر المقاصة و إنبي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة 11 فى المركز الـ14 بجدول الدوري ، ويرتفع رصيد إنبي للنقطة 17 محتلاً المركز الـ9.

تقدم إنبي بهدف فى الدقيقة 15 عن طريق المدافع رامي صبري بعد تسديدة قوية من مدافع الفريق البترولي بعد ركلة حرة سددها محمد بسيوني عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء تصل لصبري يسددها على يمين حارس المقاصة.

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ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم



ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم حيث فاز الإسماعيلى على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدورى .

تقدم الإسماعيلى بهدف لعبد الرحمن مجدى فى الدقيقة 39 من عمر الشوط الاول وأضاف الغينى بيكيتى الهدف الثانى عقب نزوله مباشرة وفى الدقيقة 87 نجح البديل ناصر منسى من إحراز الهدف الاول لطلائع الجيش

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلى إلى 17 نقطة فى المركز العاشر للدورى ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة فى المركز الثالث عشر .