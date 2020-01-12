شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر مسئولى طنطا بحضور 500 مشجع لمباراة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم مسئولى نادى طنطا على حضور 500 مشجع مباراة الاهلى القادمة فى بطولة الدورى المصرى وذلك عقب الاتفاق الذى حضرة مندربى الأندية مع الجهات الامنية خلال الفترة الماضية بتواجد 3 آلاف مشجع للنادي الأهلي ، و1500 مشجع من وزارة الشباب والرياضة، و500 مشجع لنادي طنطا .

وأعلان مسئولى طنطا بجمع أسماء المشجعون الذين يرغبون فى حضور المباراة خلال كشف لمعرفة عددهم و توفير بعض وسائل النقل لهم للتوجه الى ستاد القاهرة يوم الاربعاء .

من ناحية أخرى، يغيب محمود كابونجا لاعب الفريق عن التدريبات مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، والتى فاز فيها الأبيض 3 / 2 بالمباراة المثيرة التى جمعتهم بالجولة الثانية عشر فى بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ملعب غزل المحلة.

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وكشف مجدى وكوك طبيب الفريق عن أن محمود كابونجا يعانى من شد فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى، ومنح أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يعود للتديبات غدًا الأربعاء استعدادًا لمباراة الاهلى فى بطولة الدورى المصرى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الأربعاء المواقق 15 يناير.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة طنطا مع فريق الجونة المقرر إقامتها يوم 19 يناير الحالي ضمن الجولة 14 لمسابقة الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة بناء على طلب الجهات الأمنية لتزامنها مع الاحتفالات بعيد الغطاس.

ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط.