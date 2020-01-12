شكرا لقرائتكم أول تعليق من "CAF" لسوبر كورة على بيان اعتذار الزمالك عن السوبر الإفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل الخليج 365 مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم "CAF" للتعليق على بيان نادي الزمالك بطل الكونفدرالية بالاعتذار عن عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي بطل دوري الأبطال، والمحدد لها 14 فبراير المقبل لإقامتها في دولة قطر.

وقال مصدر بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم، لسوبر كورة: "لم يصلنا أى خطاب رسمي من الزمالك بالاعتذار عن كأس السوبر."

وأوضح المصدر: "لن نرد على بيانات أو تقارير اعلامية، وفي حالة وصول خطاب رسمي بالاعتذار ستجتمع لجنة المسابقات وتتخذ قرارها بشأن انسحاب بطل الكونفدرالية."

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وأعلن نادى الزمالك رئاسة مرتضى منصور، في بيان رسمي اليوم رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجى الرياضى التونسى، فى قطر يوم ١٤ فبراير المقبل، وجاء نصه كالتالي..

"يؤكد نادى الزمالك أن ما نشر حول أن إدارة القلعة البيضاء قررت خوض فريق الكرة الأول بالنادي مباراة السوبر الافريقي مع الترجي التونسي في قطر هو خبر كاذب شكلاً وموضوعًا، وذلك لأن قرار مجلس ادارة الزمالك كان عدم خوض المباراة علي أرض الخيانة التي تحرض علي قتل ابنائنا من ابطال الشرطة والقوات المسلحة.

كما يشدد نادي الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل تم عرضه على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي واولاده واحفاده".

وتوج الترجى التونسى بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، فيما حصل الزمالك على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان من المفترض إقامة السوبر شهر أكتوبر الماضى، إلا أن أزمة نهائى دورى الأبطال بين الترجى والوداد المغربى تسببت فى تأجيل المواجهة وأعلن المكتب التنفيذي للكاف إقامة مباراة السوبر فى قطر خلال الاجتماع الذى عقد فى منتصف نوفمبر الماضى بالقاهرة.