شكرا لقرائتكم لائحة الكاف: الزمالك مهدد بالاستبعاد 3 سنوات من بطولات افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ووفقا للائحة الكاف فان الابيض قد يتعرض لعقوبات قاسية حيث تقول المادة الثانية من لائحة كأس السوبر: "حال رفض بطل بالكونفدرالية خوض كأس السوبر لا يحق له الدفاع عن لقبه ولا المشاركة في أي بطولة لأندية كاف لثلاثة نسخ متتالية، عندما يكون من حق الفريق المشاركة (بالتأهل إليها من مسابقته المحلية) بالإضافة إلى ذلك، على هذا الفريق أن يدفع أقصى غرامة ممكنة."

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