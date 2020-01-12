ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الأسباني على حساب أتليتكو مدريد بعد الفوز بركلات الترجيح

توج ريال مدريد مدريد بلقب السوبر الإسبانى بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-1 فى الدربي التى أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، بعد انتهاء الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبى. وكان ريال مدريد الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، فيما اعتمد أتلتيكو مدريد على الهجمات المرتدة بفضل سرعات الفارو موراتا وأنخيل كوريا. Advertisements فى الشوط الثانى واصل الريال ضغطه على مرمى الروخييلانكوس ولكن دون جدوى لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل. فى الأوقات الإضافية ازدادت الإثارة وتبادل الفريقان إضاعة الفرص، وتعرض فالفيردى لاعب الريال للطرد فى الدقيقة 118 بعد عرقلته الفارة موراتا المنفرد بالمرمى. وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية بعد الفوز على فالنسيا 3-1 فيما تأهل أتلتيكو مدريد بعد الانتصار على برشلونة 3-2 فى الدور نصف النهائى.

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