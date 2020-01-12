رسميا.. الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي أمام الترجي في قطر والكاف يهدد بعقوبات





تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك، برفض لعب مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي في دولة قطر، المقرر إقامتها بالرابع عشر من فبراير المقبل.

وأصدر نادي الزمالك بيانا عبر موقعه الرسمي، يعلن خلاله تمسكه بقراره برفض مواجهة الترجي في دولة قطر.

وكان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي، قد كشف عن عقوبات الزمالك في حالة انسحابه من المشاركة بكأس السوبر الأفريقي المقرر إقامته في قطر الشهر المقبل.

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وقال رئيس الـ "كاف"، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، على هامش حفل جوائز الأفضل في أفريقيا يوم الثلاثاء الماضي، في حالة عدم وجود الزمالك: "نطبق القانون على الجميع، لم أتسلم إعلانا رسميا من الزمالك بعدم خوض مباراة السوبر".

وتابع: "القانون سيطبق على كل من يخالف قواعد كاف".

وكان رئيس الزمالك، قد صرح بأن فريقه لن يلعب السوبر الأفريقي أمام الترجي الشهر المقبل، في دولة قطر.