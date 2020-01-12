ريال مدريد بطلا للسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو

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حقق ريال مدريد لقب الكأس السوبر الاسبانية بعد فوزه في النهائي على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-1، بعد انتهاء الوقت الاصلي والشوطين الاضافيين بالتعادل السلبي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية الاحد.

وثأر مدريد لخسارته في نهائي المسابقة عام 2014 أمام أتلتيكو ليحقق لقبه الحادي العشر في المسابقة والاول منذ عام 2017، في مباراة شهدت تألق حارسي المرمى البلجيكي تيبو كورتوا والسلوفيني يان أوبلاك.

وواصل مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان تألقه في المباريات النهائية مع الفريق الملكي حيث فاز في النهائي التاسع له من أصل تسع خاصها.