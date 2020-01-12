تورينو يفوز بصعوبة وسمبدوريا يعود من تأخر

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حقق تورينو فوزا صعبا على ضيفه بولونيا بهدف دون رد فيما عاد سمبدوريا من تأخر في النتيجة ليكتسح ضيفه بريشيا 5-1 ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الايطالي لكرة القدم الاحد.

في المباراة الاولى، سجل الاسباني أليخاندرو بيرينخوير هدف الفوز لتورينو بعد عرضية للقائد أندريا بيلوتي في الدقيقة 11 من اللقاء الذي شهد سيطرة للضيوف الذين فشلوا في استغلال الفرض التي أتيحت لهم.

وارتقى تورينو الى المركز السابع في "سيري أ" برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن كالياري الذي يحتل المركز السادس، أحد المركزين المؤهلين الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وقال بيلوتي بعد اللقاء "فوز اليوم مهم جدا، لأنه يعطينا الاستمرارية"، بعد تفوق تورينو على روما في عقر داره في الملعب الاولمبي (2-صفر) في المرحلة السابقة.

في المباراة الثانية، عاد رجال المدرب كلاوديو رانييري من تأخر للفوز بنتيجة 5-1 على بريشيا، حيث سجل كل من البولندي كارول لينتي (34)، التشيكي جاكوب جانكتو (45+3)، فابيو كوالياريلا (96 من ركلة جزاء و90+2)، وجيانلوكا كابراري أهداف اصحاب الارض بعدما تقدم الضيوف عن طريق الفنزويلي جون شانسيلور (12).

ورفع سامبدوريا رصيده الى 19 نقطة في المركز 16 متقدما بأربع نقاط عن ليتشي الثامن عشر الذي يحتل أول مراكز الهبوط.

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وقال المدرب كلاوديو رانييري الذي قاد ليستر سيتي الى لقب الدوري الانكليزي عام 2016 "لقد بدأنا نبتعد عن منطقة الهبوط، ولكننا لا زلنا على مقربة منها ويجب ان نستمر (في التحسن)".

في فلورنسا، انتظر فيورنتينا حتى الدقيقة 82 ليمنحه الارجنتيني جيرمان بيتزيلا الفوز على سبال متذيل الترتيب، ليحقق الفريق فوزه الاول تحت اشراف جوسيبي ياكيني الذي خلف فينتشينزو مونتيلا في أواخر العام الفائت.

ورفع الفريق البنفسجي رصيده الى 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

هذا وحقق اودينيزي فوزه الثالث تواليا بانتصاره على ضيفه ساسوولو بثلاثية نظيفة ليرتقي الى المركز 11 برصيد 24 نقطة متخلفا عن نابولي العاشر بفارق الاهداف فقط.

وسجل ستيفانو اوكاكا (14)، السويدي كين سيما (68) والارجنتيني رودريو دي بول (90) أداف أصحاب الارض.