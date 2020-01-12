شالكه يجرد حارسه من شارة الكابتنية بعد إعلان انتقاله الى بايرن ميونيخ

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قرر شالكه الألماني تجريد حارسه الألماني ألكسندر نوبل من شارة قيادة الفريق، غداة إعلان رحيله عن النادي و انتقاله إلى غريمه بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري.

وكانت إدارة النادي قد اتخذت قرارها بسحب شارة القيادة من نوبل ، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده رغم انها عرضت عليه راتباً سنوياً اعلى مما سيحصل عليه في النادي البافاري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مدرب شالكه دافيد فاغنر وجه بسحب شارة الكابتنية من نوبل ، ومنحها للاعب الوسط الإسباني عمر ماسكاريل .

هذا وتدرك إدارة شالكه بأن جماهير النادي لن تتجرع حمل نوبل شارة القيادة، بعدما أتم إجراءات تعاقده رسمياً مع غريمه بايرن ميونيخ ، الذي سبق له ان خطف من ناديهم أيضاً حارس الفريق المتميز مانويل نوير في عام 2011 ، وهو ما ساهم في توتر العلاقة بين الناديين.

يشار الى أن ألكسندر نوبل لن يجد عرين النادي البافاري مفروشاً بالورود ، حيث سيجد منافسة شرسة من حارس الفريق الأساسي المخضرم مانويل نوير ، والذي يحظى بثقة كبيرة من مسؤولي النادي ، بعدما عبر عن رفضه بشكل مطلق تطبيق مبدأ المداورة مع الحارس الجديد ، ورفضه أيضاً الرحيل ، مُصراً على البقاء مع بايرن ميونيخ كحارس اساسي حتى بعد بلوغه 33 عاماً من عمره.