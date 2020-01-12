محمد صلاح يتصدر قائمة الرواتب الأعلى في نادي ليفربول









اسماء السيد - نجح المهاجم المصري محمد صلاح في تبوء مكانة مرموقة في نادي ليفربول الإنكليزي بعدما تألق ضمن صفوفه بشكل لافت وساهم في قيادة الفريق لإحراز دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، وتصدر سلم ترتيب الدوري الإنكليزي للموسم الجاري .

وكان صلاح قد انتقل إلى ليفربول قادماً من نادي روما الإيطالي في صيف عام 2017 في صفقة قاربت من 41 مليون يورو.

واستعرض موقع "سبورتراك " الرواتب السنوية والأسبوعية التي يحصل عليها لاعبو ليفربول خلال الموسم الجاري ، والذي أظهرت بأن محمد صلاح يتقاضى اعلى راتب في الفريق ، حيث يحصل سنوياً على نحو 10 ملايين و 400 الف جنيه استرليني أي ما يوازي 200 الف جنيه أسبوعياً.

وجاء ثانياً المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو و قلب الدفاع الهولندي فرجيل فان دايك براتب قدره 180 الف جنيه استرليني اسبوعياً ، وهو ما يعادل سنوياً نحو 9 ملايين و 360 ألف جنيه إسترليني .

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ومن اللافت للنظر بأن المهاجم السنغالي ساديو مادي جاء رابعاً بتقاضيه 100 الف جنيه إسترليني اسبوعياً أي خمسة ملايين و 200 الف جنيه سنوياً ، وهو ما يمثل نصف راتب محمد صلاح رغم تقديمه أداءً كبيرا منذ انتقاله الى صفوف الفريق.

وفي المركز الخامس تواجد الحارس البرازيلي اليسون بيكر افضل حارس في العالم لعام 2019 ، وأحد اغلى الحراس في تاريخ انتقالات اللاعبين، إذ يتقاضى أسبوعياً نحو 90 الف جنيه إسترليني.

وحل سادساً الظهير الإنكليزي ترنت ألكساندر-أرنولد الذي يحصل اسبوعياً على 40 الف جنيه استرليني.

يشار الى أن الرواتب في ليفربول متماشية مع السياسة التي أقرتها إدارة النادي بالتنسيق مع الملاك ، حيث وضعوا سلم رواتب للاعبين يبقيها بعيدة جداً عن سقف اعلى راتب في الدوري الانكليزي والذي يقارب من نصف مليون جنيه إسترليني اسبوعياً.