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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الاحد 12 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاحد 12 / 1 / 2020 إقامة ثلاث مباريات ضمن الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى حيث واجه حرس الحدود نظيره سموحة بينما التقى إنبى فريق مصر المقاصة وفى الختام أستضاف الاسماعيلى فريق طلائع الجيش .
فيديو .. المقاصة يتعادل مع إنبي 1 / 1 بالجولة الـ13 للدوري
انتهت مباراة مصر المقاصة و إنبي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة 11 فى المركز الـ14 بجدول الدوري ، ويرتفع رصيد إنبي للنقطة 17 محتلاً المركز الـ9.
بينما جاءت مواجهة مصرية بين كل من المصرى البورسعيدى و بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة من دورى المجموعات فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية .
بيراميدز يفوز على المصرى بثنائية ويتأهل رسميًا لربع نهائى الكونفدرالية
حقق فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش الفوز على المصرى البورسعيدي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر.
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