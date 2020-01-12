شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز : الفوز علي الطلائع جاء في توقيت مثالي للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف جوميز فى تصريحات عقب اللقاء :”أشكر بالتأكيد الجهاز الفنى المعاون على تقديمه العون والمساندة لى ، تسلمت المهمة منذ أيام قليلة لكنى بدأت فى معرفة كل شىء عن الفضل بفضل المعاونين”.

وواصل :”أكثر ما اسعدنى فى مباراة اليوم هى الروح القتالية التى تحلى بها اللاعبين من أجل استعادة الانتصارات ،كنا الفريق الأفضل بدون شك لذلك كانت الثلاث نقاط من نصيبنا”.

واستكمل حديثه :”الفوز جاءت فى توقيت مثالى ،علينا أن نصحح أخطائنا بسرعة من أجل تلافى استقبال الأهداف”.

وأختتم الفرنسى حديثه :”هدفى هو إسعاد الجماهير التى أعلم مدى حبهم وعشقهم للفريق واتمنى منهم مزيد الدعم والمساندة للاعبين”.

حقق النادي الإسماعيلي فوزًا صعبًا على حساب طلائع الجيش بهدفين لواحد، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

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المباراة تعد الأولى للمدرب الفرنسى ديديه جوميز بعد توليه القيادة الفنية منذ أيام قليلة.

وأهدر الإسماعيلي فرصة هدف محقق في الدقيقة 12 من اللقاء بعد كرة عرضية حولها محمد الشامي برأسه لكن محمد بسام تصدى لها ببراعة، قبل أن ترتد إلى باهر المحمدي الذي صوبها نحو المرمى الخالي لكن القائم تكفل بإبعادها عن الشباك.

وأدرك الإسماعيلي هدف التقدم بعد مرور 36 دقيقة من زمن المباراة بعدما نجح عبد الرحمن مجدي في اختراق دفاع الجيش، قبل أن يتلاعب بمحمد بسام ليصوب الكرة في الشباك الخالية بنجاح.

وضاعف بيكيتي دا سيلفا من تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 81 من اللقاء بعدما خطأ دفاعي أدى لاستحواذه على الكرة ليراوغ محمد بسام بتمرير الكرة أعلاه، قبل أن يحولها برأسه في الشباك الخالية.

وجاءت الدقيقة 88 لتشهد تسجيل ناصر منسي هدفًا رائعًا قلص به من تقدم الإسماعيلي، بعدما استحوذ على الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوب كرة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وارتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 17 ليحتل المركز العاشر ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المرتبة 14.