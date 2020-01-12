فوز الأهلى وخسارة الزمالك بدورى السلة

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وفاز الاتحاد السكندرى على مصر التأمين 77/99 و الجزيرة على سبورتنج 84/88 .
ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدورى لمدة شهر ونصف، حيث تبدأ فترة التوقف من 26 يناير وحتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس، نظرا لمشاركة منتخب مصر للرجال فى منافسات التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة والتى تقام فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل بالإسكندرية أو المغرب، على أن يتحدد مكان إقامتها بعد موافقة الاتحاد الأفريقى للعبة .
وأسفرت قرعة البطولة التى أقيمت برواندا الأسبوع الماضى عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الخامسة رفقة منتخبات المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) وتقام تصفيات تحديد المنافس الرابع فى شهر يناير الجارى .
ومن المقرر أن يخاطب مسئولو الاتحاد أيضا الثلاثى المحترف عاصم مرعى وأحمد حمدى وعبد الرحمن نادر للمشاركة مع المنتخب فى الاستعداد للبطولة، وكذلك التجمع قبل انطلاق المنافسات.
تم ضم معتز مغازى معدا بدنيا للجهاز المعاون لمرعى، الذى يضم كلا من وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا، ووائل لطفى هو مديرا لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيى طبيبا للفريق.
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