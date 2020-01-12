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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 12 / 1 / 2020

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الاحد 12 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 12 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك فى بيان رسمى: رفضنا خوض مباراة السوبر على أرض الخيانة "قطر" مستمر

الزمالك فى بيان رسمى: رفضنا خوض مباراة السوبر على أرض الخيانة "قطر" مستمر

 

الزمالك فى بيان رسمى: رفضنا خوض مباراة السوبر على أرض الخيانة

 

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