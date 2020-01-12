حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 12 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 12 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك فى بيان رسمى: رفضنا خوض مباراة السوبر على أرض الخيانة "قطر" مستمر الزمالك فى بيان رسمى: رفضنا خوض مباراة السوبر على أرض الخيانة "قطر" مستمر بيراميدز يفوز على المصرى بثنائية ويتأهل رسميًا لربع نهائى الكونفدرالية الإسماعيلى يهزم طلائع الجيش بهدفين فى أول ظهور للفرنسي جوميز فيديو .. المقاصة يتعادل مع إنبي 1 / 1 بالجولة الـ13 للدوري سموحة يخرج بـ"نقطة" من حرس الحدود فى آخر مباراة لـ"حسام حسن" اتحاد الكرة يخطر الأهلي بحضور 5 آلاف مُشجع فى مباراة طنطا الأهلي يختبر "ركبة" قفشة بعد العودة من زيمبابوى Advertisements بريزنتيشن تعلن تفاصيل سوبر الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى الأربعاء شيفو يغيب عن مران الزمالك قبل مواجهة الجونة.. وعودة جمعة وعبد الغنى رسمياً.. رئيس سموحة يعلن تعيين صدقى مديرا فنيا وناجى مدربا للحراس

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