شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم طلائع الجيش بهدفين فى أول ظهور للفرنسي جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدورى .

تقدم الإسماعيلى بهدف لعبد الرحمن مجدى فى الدقيقة 39، وأضاف الغينى بيكيتى الهدف الثانى عقب نزوله مباشرة وفى الدقيقة 87 نجح البديل ناصر منسى من إحراز الهدف الاول لطلائع الجيش.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلى إلى 17 نقطة فى المركز العاشر للدورى ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة فى المركز الثالث عشر .

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وتعد مباراة اليوم الظهور الأول للفرنسى ديديه جوميز مديراً فنياً للإسماعيلى بعد توليه المسئولية خلفاً لأدهم السلحدار ومن قبله الصربى ميودراج وقد نجح المدرب الفرنسى فى خطف النقاط الثلاث لترك انطباع جيد لدي جماهير الدراويش ، بينما مازال طارق يحيي المدير الفنى لطلائع الجيش يبحث عن نفسه مع الفريق خاصة وأنه يسير على سطر ويترك سطرا بالرغم من تواجد عدد كبير من اللاعبين الاكفاء إلا أنه مازال يبحث عن التوليفة المناسبة لتحقيق الإنتصارات .

وقد نجح لاعبو الإسماعيلى فى إحكام قبضتهم على المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى نجحوا فى إحراز الهدف الأول فى الدقيقة 39 عن طريق عبد الرحمن مجدى وفى الشوط الثانى قام لاعبو الدراويش بإحكام الدفاع امام مرماهم بغية الحفاظ على الهدف والإعتماد على الهجمات المرتدة والتى من إحداها نجح بيكيتى دى سيلفا من إحراز الهدف الثانى للدراويش وظن البعض أن اللقاء انتهى حتى نجح ناصر منسى من إحراز هدف تقليص الفارق للطلائع فى الدقيقة 87 وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع كاد تالا نداى مهاجم طلائع الجيش إحراز هدف التعادل لفريقه إلا أن محمود البدرى نجح فى إخراج الكرة من منطقة الست ياردات ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا فوز الإسماعيلى بثلاث نقاط غالية .