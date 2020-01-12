شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى بيان رسمى: رفضنا خوض مباراة السوبر على أرض الخيانة "قطر" مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجى الرياضى التونسى، فى قطر، وأصدر مسئولو القلعة البيضاء بيانًا رسميًا لإعلان رفض خوض اللقاء في قطر، جاء نصه كالتالى..

"يؤكد نادى الزمالك أن ما نشر حول أن إدارة القلعة البيضاء قررت خوض فريق الكرة الأول بالنادي مباراة السوبر الافريقي مع الترجي التونسي في قطر هو خبر كاذب شكلاً وموضوعًا، وذلك لأن قرار مجلس ادارة الزمالك كان عدم خوض المباراة علي أرض الخيانة التي تحرض علي قتل ابنائنا من ابطال الشرطة والقوات المسلحة.

كما يشدد نادي الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل تم عرضه على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي واولاده واحفاده".

عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مؤتمرًا صحفيا على هامش توقيع عقد إقامة مباراة السوبر الأفريقى بالعاصمة الدوحة بين الزمالك والترجى والمحدد له يوم 14 فبراير المقبل ، ووقع أحمد أحمد عقد إقامة المباراة بحضور مندوبى وسائل الإعلام على هامش بطولة كأس العالم للأندية المقامة هناك حاليا.

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وأعلن كاف إقامة مباراة السوبر فى قطر خلال اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى الذى عقد فى منتصف نوفمبر الماضى بالقاهرة.

وتوج الترجى التونسى بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، فيما حصل الزمالك على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان من المفترض إقامة السوبر شهر أكتوبر الماضى، إلا أن أزمة نهائى دورى الأبطال بين الترجى والوداد المغربى تسببت فى تأجيل المواجهة.

وكانت النسخة الماضية من مسابقة كأس السوبر الأفريقى أقيمت بالعاصمة القطرية "الدوحة"، وجمعت بين ناديى الترجى التونسى والرجاء البيضاوى المغربى.