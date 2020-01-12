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الصاوي يحقق فضية سيرياس الدولية للكاراتيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل علي الصاوي لاعب منتخب  الكاراتيه ، على  الميدالية الفضية ببطولة سيرياس المقامة في تشيلي ، وخسر الصاوي في نهائي وزن 67 كجم من التركي بوراك أويجور في النهائي ، حيث تقام البطولة بسانتياغو بشيلي بمشاركة 466 لاعبًا يمثلون 65 دولة.

 

وتعد البطولة هي أولى بطولات هذا العام في مشوار التأهل لأوليمبياد طوكيو الصيف الجاري.

 

يشار إلى أن منتخبنا يشارك في البطولة، بقائمة من 8 لاعبين هم: ياسمين حمدي بيومي، وجيانا فاروق، ورضوى سيد محمود، وسارة عاصم، وفريال أشرف، وعلي الصاوي، وأحمد أشرف شوقي، وعبدالله ممدوح.

 

كما توجت ياسمين حمدى لاعبة المنتخب بالميدالية البرونزية والمركز الثالث فى منافسات البطولة.

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كان منتخب الكاراتيه قد شارك فى منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين والشباب، التى أقيمت مؤخرا فى تونس، حقق الذهبيات الثلاثة ملك غبن فى منافسات كاتا فردى ناشئات، ودنيا يسرى فى كاتا فردى للشباب، وأحمد صلاح جاد فى منافسات كوميتيه فوق 76 كجم.

 

أما الميداليات الفضية فجاءت عن طريق ياسين فرحات فى وزن 52 كجم، وروان ربيع فى وزن 47 كجم، ومحمد ياسر زناتى فى كاتا فردى شباب، ويوسف محمد شاهين فى وزن 61 كجم “كوميتيه”، ومى عبدالفتاح فى وزن 53 كجم للشباب “كوميتيه”، بالإضافة إلى فوزية محمد عبدالفتاح فى وزن 68 كجم.

 

فيما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب محمد فتحى ناشد فى وزن 76 كجم، ونورهان محمد حسن فى وزن 59 كجم، وأحمد أشرف، ومنى أحمد فى وزن 50 كجم، وسلمى عبد الفتاح فى وزن فوق 68 كجم (شباب.

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