شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش: حان وقت الاعتماد على البدلاء بعد ضمان التأهل فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
شدد أنتى تشاتشيتش خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، على أنه ضمن التأهل وبالتالي من الممكن أن يعتمد على عناصر لم تشارك في المباراتين المقبلتين من أجل إراحة العناصر الأساسية، مشددا على أنه سيركز في الدوري لتحقيق الانتصارات ووضع الفريق في مكان أفضل بجدول الترتيب.
أكد المدير الفني لبيراميدز إنه يركز على المجموعة الحالية من اللاعبين ولا يفكر في تعاقدات جديدة ولا يهتم بأمر رفض زيادة الاستبدال، وهدفه التعامل مع مجموعة اللاعبين الحاليين وتجهيزهم للمرحلة الصعبة المقبلة في الدوري والكونفدرالية، خاصة وأن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وبإمكانهم إكمال الموسم بذات القوة.
وفاز بيراميدز على المصرى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر.
أحرز البوركينى إيريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز على الفريق البورسعيدي فى الدقيقة 21، ثم نجح نبيل عماد دونجا فى إحراز الهدف الثانى للفريق السماوى بالدقيقة 71 من تسديدة صاروخية، وشهدت الدقيقة 43 إهدار عبد الله السعيد ركلة جزاء حصل عليها بيراميدز بعد عرقلة دودو الجباس داخل منطقة الجزاء.
بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تشاتشيتش: حان وقت الاعتماد على البدلاء بعد ضمان التأهل فى الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.