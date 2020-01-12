شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش: حان وقت الاعتماد على البدلاء بعد ضمان التأهل فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الكرواتى أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 0 وضمان التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية بعد صدارة مجموعته، لافتًا إلى أن المصري فريق قوي للغاية وشرس ويمتلك إمكانيات هائلة ويجب تهنئة جهازه الفني على هذه المباراة.

شدد أنتى تشاتشيتش خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، على أنه ضمن التأهل وبالتالي من الممكن أن يعتمد على عناصر لم تشارك في المباراتين المقبلتين من أجل إراحة العناصر الأساسية، مشددا على أنه سيركز في الدوري لتحقيق الانتصارات ووضع الفريق في مكان أفضل بجدول الترتيب.

أكد المدير الفني لبيراميدز إنه يركز على المجموعة الحالية من اللاعبين ولا يفكر في تعاقدات جديدة ولا يهتم بأمر رفض زيادة الاستبدال، وهدفه التعامل مع مجموعة اللاعبين الحاليين وتجهيزهم للمرحلة الصعبة المقبلة في الدوري والكونفدرالية، خاصة وأن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وبإمكانهم إكمال الموسم بذات القوة.

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