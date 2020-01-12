مجموعة الأهلي.. قرار عاجل من الهلال بعد رحيل حمادة صدقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن نادي الهلال السوداني برئاسة أشرف الكاردينال، تعيين المدرب الفاتح النقر لقيادة الفريق في الفترة المقبلة بعد رحيل حمادة صدقي من القيادة الفنية للفريق السوداني.
وكان حمادة صدقي رحل عقب مباراة الهلال والنجم الساحلي والتي انتهت لصالح الأخير (2-1) ضمن مباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وأعلنت فاطمة الصادق المستشار الإعلامي لرئيس نادي الهلال، والمدير العام لقناة الهلال عن تولي الفاتح النقر لقيادة الفريق على أن يتولى خالد الزومه مديرًا للكرة، وعضوية كل من خالد النقر وعوض طاره.
وكان نادي الهلال شن هجومًا على حمادة صدقي ليصف موقفه بـ"الهروب" بعدما رحل عن الفريق متجهًا إلى الاسكندرية لقيادة فريق سموحة بدلاً من حسام حسن.
وتولى حمادة صدقي المهام الفنية لفريق سموحة عقب رحيل حسام حسن من قيادة الفريق حيث كان مباراة حرس الحدود والتي أقيمت عصر اليوم آخر مباراة للعميد مع الفريق الساحلي.
ويتواجد الهلال السوداني مع الأهلي والنجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يتصدر فريق "جوهرة الساحل" الترتيب برصيد تسع نقاط يليله الأهلي بسبع نقاط ثم الهلال برصيد ست نقاط ويتذيل بطل زيمبابوي الترتيب برصيد نقطة.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي في الجولة المقبلة أمام النجم الساحلي في مصر وتحديدًا في 24 من الشهر الجاري، في المقابل يخرج الهلال لمواجهة بطل زيمبابوي في 25 من نفس الشهر.
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