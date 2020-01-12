الإسماعيلي يعود لطريق الانتصارات بفوز صعب على طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الإسماعيلي فوزا صعبا مساء اليوم الأحد، على نظيره طلائع الجيش، بنتيجة هدفين لهدف، في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الإسماعيلي هدف التقدم بعد مرور 36 دقيقة من زمن المباراة عن طريق عبد الرحمن مجدي، قبل أن يضاعف بيكيتي دا سيلفا النتيجة لفريق الإسماعيلي في الدقيقة 81 من اللقاء .

وجاء هدف طلائع الجيش الوحيد في المباراة مع حلول الدقيقة 88 عن طريق ناصر منسي.

وبتلك النتيجة، رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 17 ليحتل المركز العاشر ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز 14.