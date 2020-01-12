"لن نلعب في أرض الخيانة".. بيان رسمي من الزمالك بشأن مباراة السوبر أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بيانًا رسميًا يعلن فيه تجديد رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

جاء بيان الزمالك عبر موقعه الرسمي حيث أعلن النادي الأبيض عن تجديد رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي على أرض الخيانة.

وتابع بيان الزمالك :" قرار مجلس إدارة الزمالك كان عدم خوض المباراة علي أرض الخيانة التي تحرض علي قتل ابنائنا من أبطال الشرطة والقوات المسلحة".

وأكمل :"يشدد نادي الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل سلمه رئيس النادي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعرضه علي القيادة السياسية والأجهزة الأمنية في مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي واولاده وأحفاده، بالإضافة إلى إساءتهم في أفلام مفبركة لفخامة السيد رئيس الجمهورية".

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ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الأفريقي في العاصمة القطرية "الدوحة" في 14 من الشهر المقبل حيث من المقرر أن يواجه الزمالك فريق الترجي التونسي.

الزمالك توّج بالكونفدرالية الأفريقية خلال النسخة الماضية على حساب نهضة البركان المغربي، في المقابل أحرز الترجي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

جدير بالذكر أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي هدد نادي الزمالك بتطبيق اللائحة في حال عدم خوض مباراة السوبر.