هجوم ناري من الهلال ضد حمادة صدقي: هرب بسبب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف نادي الهلال السوداني أن مدرب الفريق حمادة صدقي رحل إلى مصر وتحديدًا لقيادة فريق سموحة بسبب وضع الأهلي في إطار منافسات المجموعة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان حمادة صدقي قاد فريق الهلال السوداني مؤخرًا حيث تولى المهام الفنية لمباراتين في البطولة الأفريقية حقق من خلالها الفوز على حساب النجم الساحلي (1-0) وتلقى هزيمة من نفس المنافس بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأعلنت فاطمة الصادق المدير العام لقناة الهلال والمستشار الإعلامي لرئيس النادي أشرف الكاردينال عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" :" يبدو أن هروب حمادة صدقي إلى مصر مرتبًا بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا".

وأضافت :"رئيس النادي أشرف الكاردينال تلقى اتصالاً هاتفيًا من جانب حمادة صدقي يفيد بعدم رغبته في الاستمرار ضمن الطاقم الفني".

وتابعت :"حمادة صدقي هرب ليلاً عقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس إدارة النادي".

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وأكملت :"مجلس الهلال استفسر من العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب حيث أوضحت العلاقات العامة بنادي الهلال أن المدرب استلم جوازه من الموظف أيمن زين العابدين بناءً على توجيه من محمود جبارة السادة مدير الكرة وبناء عليه قرر مجلس الهلال إعفاء الكابتن محمود جبارة السادة من منصبه في دائرة الكرة وأيمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة بنادي الهلال".

وكانت عدة صحف سودانية قامت بنشر البيان الذي أصدر من جانب فاطمة الصادق بعد رحيل حمادة صدقي من على رأس الإدارة الفنية للفريق عقب الخسارة أمس السبت من النجم الساحلي (2-1) ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتولى حمادة صدقي المهام الفنية لفريق سموحة عقب رحيل حسام حسن من قيادة الفريق حيث كان مباراة حرس الحدود والتي أقيمت عصر اليوم آخر مباراة للعميد مع الفريق الساحلي.

ويتواجد الهلال السوداني مع الأهلي والنجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يتصدر فريق "جوهرة الساحل" الترتيب برصيد تسع نقاط يليله الأهلي بسبع نقاط ثم الهلال برصيد ست نقاط ويتذيل بطل زيمبابوي الترتيب برصيد نقطة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي في الجولة المقبلة أمام النجم الساحلي في مصر وتحديدًا في 24 من الشهر الجاري، في المقابل يخرج الهلال لمواجهة بطل زيمبابوي في 25 من نفس الشهر.