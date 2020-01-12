محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
وصف أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، منافسه في الجولة الرابعة من الكونفدرالية المصري بالبورسعيدي بالفريق الشرس، قائلًا أنه سيكمل تلك المرحلة من البطولة بالبدلاء بعد ضمان التأهل، للتركيز في الدوري.
وقال أنتي تشاتشيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أقيمت اليوم الأحد أن المصري فريق قوي للغاية وشرس ويمتلك إمكانيات هائلة ويجب تهنئة جهازهم الفني على هذه المباراة.
وشدد المدير الفني بيراميدز على أنه ضمن التأهل وبالتالي من الممكن أن يعتمد على عناصر لم تشارك في المباراتين المقبلتين من أجل إراحة العناصر الأساسية، مشيرًا إلى أنه سيركز في الدوري لتحقيق الانتصارات ووضع الفريق في مكان أفضل بجدول الترتيب.
وأكد المدرب أنه يركز على المجموعة الحالية من اللاعبين ولا يفكر في تعاقدات جديدة ولا يهتم بأمر رفض السماح الاستبدال، وهدفه التعامل مع مجموعة اللاعبين الحاليين وتجهيزهم للمرحلة الصعبة المقبلة في الدوري والكونفدرالية، خاصة وأن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وبإمكانهم إكمال الموسم بذات القوة.
وحسم بيراميدز صدارة المجموعة الأولى من الكونفدرالية بعدما جمع 12 نقطة من 4 مباريات، وفي المقابل بقى المصري بست نقاط، وسيحتاج لتحقيق فوز أخر من أجل التأهل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حسم التأهل بالكونفدرالية.. مدرب بيراميد يشرح خطته للتركيز في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.