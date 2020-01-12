بالفيديو.. ملخص لمسات تريزيجيه أمام مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك الدولي محمود حسن تريزيجيه،لاعب أستون فيلا، في خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6 أهداف لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 22 بالدوري الإنجليزي.

في الدقيقة 71 شارك المصري محمود حسن "تريزيجيه" جناح فريق أستون فيلا بدلًا من لاعب خط الوسط كونور هوريهان.

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الدقيقة 80 شهدت مراوغة من تريزيجيه في الجانب الأيسر على حدود منطقة جزاء مانشستر سيتي لكنه لمن يتمكن من المرور وسقط في أرض الملعب.

وكاد تريزيجيه يسجل في الدقيقة 86، بعدما مر من الجانب الأيمن ودخل منطقة جزاء السيتي لكنه حين قرر التصويب اصطدمت الكرة بدفاع مانشستر سيتي وخرجت لركلة ركنية.

وتسبب تريزيجيه في ركلة جزاء لصالح فريق استون فيلا في الدقيقة 90، بعد عرقلته في منطقة الجزاء، ليتولى انور الغازي تصويب الكرة في شباك مانشستر سيتي.