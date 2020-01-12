إيهاب جلال: أرفض اتهام لاعبي المصري.. ولدينا مشكلة في القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح إيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي بأن الإتهام الذي يوجه للاعبين بغياب الروح يعد أمر غير رياضي، قائلًا أن التعديلات التي أجراها على التشكيل وشكل الفريق كانت فنية.

وقال جلال في تصريحاته التي أدلى بها عقب الخسارة من بيراميدز في الكونفدرالية أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز وكان ندا قويا للفريق صاحب الأرض ويتمنى التعويض في اللقاء المقبل والتأهل.

وأوضح المدير الفني للمصري أنه أجرى تعديلات على شكل الفريق، ولعب بثلاثة عناصر في الخط الخلفي لأسباب فنية، ولم يكن للأمر أي علاقة بالمنافس في المباراة.

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ورفض جلال تماما فكرة الحديث عن عدم وجود روح بين لاعبي المصري واصفًا هذه الأحاديث بالبعيدة عن كرة القدم، مشددا على أن الفريق يعاني من نقص عددي كبير في بعض المراكز وهو ما أثر على الأداء، والروح موجودة في الفريق بدون شك.

وأوضح جلال أن الفريق كان لديه مشكلة في عدم الحفاظ على الكرة أمام المنافس في المباراة والأمور تحسنت كثيرا في الشوط الثاني، وسيعمل على إنهاء تلك الأزمة وحل المشكلة في الفترة المقبلة، موضحا أن فريقه خسر الكرة كثيرا.

وتحدث جلال عن أزمة في قيد لاعبي الفريق بسبب وقف قيد النادي رغم أنه يمتلك 3 أماكن شاغرة في القائمة ويتمنى حل هذه الأزمة مستقبلا لضم لاعبين في يناير، وإذا لم ينجح النادي حل هذه الأزمة سيتعامل مع المجموعة الحالية من اللاعبين بالصورة المطلوبة.

وتمنى المدير الفني في نهاية حديثه عودة المصابين في الفترة المقبلة واكتمال الصفوف خاصة وأنه اضطر لوضع محمود وادي في قائمة مباراة بيراميدز وهو غير قادر تماما على المشاركة في اللقاء.