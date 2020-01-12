مباشر.. ريال مدريد 0 - 0 أتلتيكو مدريد.. السوبر الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

توج ريال مدريد بالسوبر الإسباني، بعد الفوز على حساب أتليتكو مدريد (4-1) بضربات الجزاء الترجيحية، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي سلبيا دون أهداف على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية.

واستطاع ريال مدريد العبور إلى المباراة النهائية عقب الفوز الذي حققه على حساب فالنسيا (3-1) في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي، في المقابل حجز الفريق المدريدي الآخر أتلتيكو بطاقة العبور للمباراة النهائية بالفوز على برشلونة (3-2).

تشكيل الفريقي:

تشكيل ريال مدريد: كورتوا - كارفخال - فاران - راموس - ميندي - كاسيميرو - كروس - فالفيردي - مودريتش - إيسكو - يوفيتش.

تشكيل أتلتيكو مدريد: أوبلاك - خيمينيز - فيليبي - تريبير- لودي - هيريرا - بارتي - ساؤول - كوريا - فيليكس - موراتا.

آخر تتويج لريال مدريد بلقب السوبر الإسباني كان في عام 2017 بعد الفوز على برشلونة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل يٌعد آخر تتويج للأتليتي على حساب الغريم ريال مدريد بالفوز عليه (2-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا في نسخة 2014.

تفاصيل المباراة:

جاءة أول كرة خطيرة لريال مدريد عن طريق مودريتش في الدقيقة التاسعة، تصدى لها أوبلاك.

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وجاءت أول فرصة لأتليتكو بعد مرور 14 دقيقة، عن طريق تصويبة جواو فيليكس، ولكن كرته مرت بجوار القائم.

واعدى موراتا بعدها بدقيقة وحيدة السقوط داخل منطقة الجزاء، ليعترض لاعبو ريال مدريد مطالبين ببطاقة صفراء ضد مهاجم أتليتكو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق يوفتش وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لأوبلاك بقليل، في الدقيقة 50.

أجرى بعدها زيدان تبديلا بنزول رودريجو بدلا من إيسكو.

واستمرت بقية دقائق الشوط الثاني بالتعادل السلبي.

وفي الوقت الإضافي، استمرت الهجمات الخطيرة من الجانبين، حتى تلقى فالفيردي لاعب ريال مدريد بطاقة حمراء في الدقيقة 116، بعد عرقلة موراتا أثناء توجهه منفردًا إلى المرمى، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح.

سجل في ضربات الترجيح كارفاخال، ورودريجو، ومودريتش، وسيرجيو راموس، فيما سجل لأتليتكو كيران تريبير، وأضاع ساؤول، وتوماس بارتي.

وبذلك يتوج ريال مدريد بالسوبر الإسباني.