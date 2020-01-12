ديديه جوميز: هدفي إسعاد جماهير الإسماعيلي

عبر ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى عن سعادته بتحقيق فريقه الانتصار فى مهمته الأولى أمام طلائع الجيش فى الجولة الــ13 بمسابقة الدورى المحلى.

وأضاف جوميز فى تصريحات عقب اللقاء :”أشكر بالتأكيد الجهاز الفنى المعاون على تقديمه العون والمساندة لى ، تسلمت المهمة منذ أيام قليلة لكنى بدأت فى معرفة كل شىء عن الفضل بفضل المعاونين”. وواصل :”أكثر ما اسعدنى فى مباراة اليوم هى الروح القتالية التى تحلى بها اللاعبين من أجل استعادة الانتصارات ،كنا الفريق الأفضل بدون شك لذلك كانت الثلاث نقاط من نصيبنا”. واستكمل حديثه :”الفوز جاءت فى توقيت مثالى ،علينا أن نصحح أخطائنا بسرعة من أجل تلافى استقبال الأهداف”.

وأختتم الفرنسى حديثه :”هدفى هو إسعاد الجماهير التى أعلم مدى حبهم وعشقهم للفريق واتمنى منهم مزيد الدعم والمساندة للاعبين”.

، تسلمت المهمة منذ أيام قليلة لكنى بدأت فى معرفة كل شىء عن الفضل بفضل المعاونين”. وواصل :”أكثر ما اسعدنى فى مباراة اليوم هى الروح القتالية التى تحلى بها اللاعبين من أجل استعادة الانتصارات ،كنا الفريق الأفضل بدون شك لذلك كانت الثلاث نقاط من نصيبنا”. واستكمل حديثه :”الفوز جاءت فى توقيت مثالى ،علينا أن نصحح أخطائنا بسرعة من أجل تلافى استقبال الأهداف”.وأختتم الفرنسى حديثه :”هدفى هو إسعاد الجماهير التى أعلم مدى حبهم وعشقهم للفريق واتمنى منهم مزيد الدعم والمساندة للاعبين”.

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