غداً.. الإسماعيلي يواجه الترسانة وديًا

أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، الإتفاق على إقامة مباراة ودية أمام الترسانة غداً الإثنين، وذلك لتجهيز البدلاء والمستبعدين للمباريات المقبلة.

تقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا على ملعب فندق بالإسماعيلية. ونجح

الإسماعيلي في الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الدراويش عبدالرحمن مجدي وبيكيتى سيلفا، بينما أحرز هدف الجيش الوحيد ناصر منسي. وعلى ناحية اخري يدخل الترسانة في معسكر مغلق اسماعيلية استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني بدوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل لبدء الاستعدادات لمواجهة سموحة في المباراة المقبلة والمقرر لها يوم 18 يناير الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الممتاز.