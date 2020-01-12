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الأهلى يعلن جاهزية عقود مشروعات الوحدة الاقتصادية

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أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الإدارة القانونية وإدارة العقود انتهيا مؤخرا من إعداد العقود النهائية، الخاصة بمشروعات الوحدة الاقتصادية للنادي مع شركة "استادات القابضة".

شدد مرجان على أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات عديدة بين مسئولي الشركة والنادي الأهلي، للاتفاق على النقاط الأساسية والرتوش النهائية للعقود حتى

يتم التوقيع عليها بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، للبدء في تفعيلها والعمل بتلك المشروعات وافتتاحها.

كان النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وقع مذكرة تفاهم مع محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "استادات القابضة"، من أجل إنشاء

الوحدة الاقتصادية والتي تتضمن خمسة مشروعات تم الإعلان عنها، وهي الحصول على حقوق إدارة قناة النادي الأهلي، وحقوق إستاد السلام ليصبح ملعبا للنادي حتى الانتهاء من إنشاء ملعبه الرسمي، بجانب إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة الأقصر، إضافة للحصول على حق انتفاع حمام السباحة الأولمبي لنادي المعلمين بالجزيرة ليصبح خاصا بأعضاء النادي الأهلي، وأخيرا الحصول على حقوق استغلال أسوار فروع النادي الأهلي إعلانيا
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