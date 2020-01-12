راحة سلبية للاعبي الإسماعيلي بعد مباراة طلائع الجيش

قرر ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي منح لاعبي الفريق الاساسيين راحة سلبية غداً الاثنين بعد الفوز علي طلائع الجيش اليوم بهدفين مقابل هدف ضمن منافساتالجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأحرز هدفي الدراويش عبدالرحمن مجدي وبيكيتى سيلفا، بينما أحرز هدف الجيش الوحيد ناصر منسي.
ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل لبدء الاستعدادات لمواجهة سموحة في المباراة المقبلة والمقرر لها يوم 18 يناير الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الممتاز.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الدراويش للنقطة السابعة عشر محتلا المركز العاشر
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