الزمالك يرفض خوض السوبر الإفريقي في بيان رسمي

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا ينفي موافقته على خوض مباراة السوبر الإفريقي امام الترجي التونسي، التي قرر الكاف إقامتها في قطر في الشهر المقبل.

وجاء بيان الزمالك على النحو التالي :

"يؤكد نادي الزمالك أن ما نشر علي موقع "الدستور" بأن إدارة النادي قررت خوض فريق

الكرة الأول بالنادي مباراة السوبر الافريقي مع فريق الترجي التونسي في قطر هو خبر كاذب شكلا وموضوعا ، وذلك لان قرار مجلس ادارة الزمالك كان عدم خوض المباراة علي ارض الخيانة التي تحرض علي قتل ابنائنا من ابطال الشرطة والقوات المسلحة. كما يشدد نادي الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل سلمه رئيس النادي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعرضه علي القيادة السياسية والاجهزة الامنية في مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي واولاده واحفاده".