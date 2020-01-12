تعرف على تفاصيل قرعة بطولة الصيد لبراعم كرة القدم

اسفرت قرعة بطولة الصيد الدولية للبراعم والتي أقيمت اليوم الأحد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لـ، 3 مراحل عمرية 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، بمشاركة 42 نادياً عن الأتي:

في بطولة 2006 ضمت المجموعة الأولى: الإسماعيلي، حرس الحدود، نجوم المستقبل، 6 اكتوبر

والثانية.. وادي دجلة، سموحة، الترسانة، سيراميكا كليوباترا

والثالثة.. مصر المقاصة، بيراميدز، اتحاد الشرطة، حدائق الأهرام

والرابعة.. المقاولون العرب، الجونة، بلدية المحلة، نادي شيطو

والخامسة.. الصيد الدقي، الإنتاج الحربي، الشرقية للدخان، النادي القومي

والسادسة.. الزمالك، بتروجت، الداخلية، كابيتال ستارز

وجاءت قرعة بطولة 2007 كالأتي:

المجموعة الأولى.. الإسماعيلي، حرس الحدود، بلدية المحلة، حدائق الأهرام

الثانية.. الجونة، مصر المقاصة، الترسانة، سيراميكا كليوبترا

الثالثة.. الزمالك، الاتحاد السكندري، الأوليمبي، صيد اكتوبر

الرابعة.. Zed، بيراميدز، نجوم المستقبل، مستقبل وطن

الخامسة.. الأهلي، الإنتاج الحربي، اتحاد الشرطة، سبورتنج

السادسة.. المقاولون العرب، بتروجت، اف سي مصر، الشرقية للدخان

السابعة.. الصيد الدقي، وادي دجلة، الداخلية،

الصيد القطامية

وقرعة بطولة 2008 كالأتي:

المجموعة الأولى.. الزمالك، بتروجت، الداخلية، حدائق الأهرام

والثانية.. المقاولون العرب، الجونة، الأوليمبي، نادي شيكو

والثالثة.. Zed، بيراميدز، صيد بورسعيد، المرج

والرابعة.. الأهلي، وادي دجلة، اتحاد الشرطة، الشرقية للدخان

والخامسة.. الإسماعيلي، حرس الحدود، اف سي مصر، صيد القطامية

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والسادسة.. الصيد الدقي، الإنتاج الحربي، بلدية المحلة، شباب الأميرية

والسابعة.. إنبي، سموحة، الترسانة، نادي مصر الجديدة

وقرعة بطولة 2009

المجموعة الأولي.. المقاولون العرب؛ وادي دجلة ،نجوم المستقبل ، الأولمبي.

والثانية .. الأهلي ،بيراميدز،اتحاد الشرطة،سيراميكا كيلوبترا.

والثالثة ...zed، بتروجت،الإنتاج الحربي،مستقبل وطن

والرابعه..الزمالك ، سموحة،الترسانة ، الشرقية للدخان

والسادسة .. الإسماعيلي ،إنبي ، الداخلية ،صيد أكتوبر

قرعة بطولة 2010

المجموعة الأولى.. الإسماعيلي، بتروجت، صيد أكتوبر، 6 اكتوبر

والثانية.. الأهلي، إنبي، الداخلية، الشرقية للدخان

والثالثة.. الصيد الدقي، سموحة، اتحاد الشرطة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير

والرابعة.. الزمالك، وادي دجلة، شيكو، دريمز

والخامسة.. Zed ، الجونة، الترسانة، الشباب المسلمين

والسادسة.. المقاولون العرب، الإنتاج الحربي، هليوبوليس، حدائق الأهرام

حضر مراسم القرعة محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وأعضاء المجلس الإدارة وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة ORA،و أحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوي مدير البطولة،و سيد بدير المنسق العام للبطولة، وعدد كبير من نجوم الإعلام والكرة أبرزهم سيف زاهر، حازم إمام ومحمد زيدان وأحمد حسن...بالإضافة لاعضاء مجالس إدارة و ممثلين للاندية التي ستشارك في البطولة.

من المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير بمشاركة 42 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات لاعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي ونادي zed بالشيخ زايد.

وتضم اللجنة المنظمة للبطولة كلا من أحمد دياب رئيسا ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبان الرئيس ومحمد الشرقاوى مديرا للبطولة وسيد بدير منسق عام، ويشهد حفل القرعة العديد من المفاجأت وحضوركبير للنجوم.