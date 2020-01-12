الهلال السوداني يعلن خليفة حمادة صدقي لتدريب الفريق

اعلن نادي الهلال السوداني برئاسة الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال تعيين المدرب السوداني الفاتح النقر مدير فنيا للفريق خلفا لحمادة صدقي الذي رحل عن قيادة الفريق عقب خسارة مباراة النجم الساحلي. رحل عن قيادة الفريق عقب خسارة مباراة النجم الساحلي. وتعد ذلك المره الثانية التي يتولي فيها الفاتح النقر تدريب فريق الهلال حيث تولي قيادة الفريق 2011 وحتي 2015 واستطاع ان يتوج خلالها مرتين 2012 و2014 كما خاض العديد من التجارب معه الاندية السودانية واخرها فريق اهلي شندي. النقر تدريب فريق الهلال حيث تولي قيادة الفريق 2011 وحتي 2015 واستطاع ان يتوج خلالها مرتين 2012 و2014 كما خاض العديد من التجارب معه الاندية السودانية واخرها فريق اهلي شندي.

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