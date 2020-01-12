التعادل يحسم الوقت الأصلي من مواجهة الريـال وأتيلتكو..والاحتكام إلى شوطين إضافيين

حسمت نتيجة التعادل السلبي، الوقت الأصلي من مواجهة ريـال مدريد ونظيره أتيلتكو، المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في السعودية، في نهائي بطولة السوبر الإسباني.

وأضاع الفريقان أكثر من فرصة محققة خلال مجريات المباراة، خاصة

أتليتكو الذي كاد أن يسجل في الوقت القاتل، عبر تسديدة توماس في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل للشوط الثاني، تصدى لها ببراعة كورتوا حارس الريال وحولها إلى ركلة ركنية، قبلها مباشرة، أهدر رودريجو هو الآخر فرصة محققة للريال في الدقيقة 90 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أوبلاك بثبات في منتصف المرمى.ويتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين، لحسم المباراة، وفي حال استمرار النتيجة يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم صاحب لقب السوبر.