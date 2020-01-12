الإسماعيلي يخطف فوزًا غاليًا من طلائع الجيش

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من

وسجل الهدف الأول الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول وعزز النتيجة للدراويش الغيني بيكيتي سيلفا وسجل

الهدف الثاني في الدقيقة 80، في المقابل سجل ناصر مني هدف طلائع الجيش في الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الدراويش للنقطة 17 محتلا المركز العاشر، بينما يتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 11 محتلا المركز الرابع عشر.