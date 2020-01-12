وزير الرياضة يهنىء الزمالك بالفوز على زيسكو الزامبي

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ولجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى بعد الفوز الهام الذي حققه فريق كرة القدم بالنادى على منافسه زيسكو يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وجاءت تهنئة الوزير لنادي الزمالك في إطار الدعم والمؤازرة التى يقدمها لجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن أمنياته للاعبي نادي الزمالك بتحقيق الفوز في المباراة القادمة والتأهل للدور التالي للبطولة، ومواصلة التألق في مراحل البطولة المختلفة لفريقي الزمالك والأهلي.

بالنادى على منافسه زيسكو يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا.وجاءت تهنئة الوزير لنادي الزمالك في إطار الدعم والمؤازرة التى يقدمها لجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية.وأعرب وزير الشباب والرياضة عن أمنياته للاعبي نادي الزمالك بتحقيق الفوز في المباراة القادمة والتأهل للدور التالي للبطولة، ومواصلة التألق في مراحل البطولة المختلفة لفريقي الزمالك والأهلي.

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