فايلر: لنغلق صفحة دوري أبطال أفريقيا الآن

طالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري لاعبي الفريق بغلق الملف الإفريقي مؤقتاً؛ من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية في بطولة الدوري المصري.
وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي 1/1 أمس السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.
وقال فايلر في تصريحات صحفية اليوم الأحد إنه يجب الفصل بين بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا من أجل مواصلة الأنتصارات المحلية.
وأضاف أنه يجب السير بنفس الخطوات السابقة في بطولة الدوري المصري وغلق الملف الإفريقي.
وأوضح أن العمل والأستعداد لمباراة النجم الساحلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا سيكون في الوقت المناسب.
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