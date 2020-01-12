خمسة أسباب دفعت تشافي لرفض عرض برشلونة

طلب النجم الإسباني “تشافي هيرنانديز” التأجيل في قضية التحاقه بصفوف نادي برشلونة، خلال منتصف الموسم الجاري، تحسبًا لإقالة المدرب الحالي “إرنستو فالفيردي” في أي وقت.

وارتأى قائد البلاوجرانا السابق إلى أنه من الأفضل، الإشراف على تدريب النادي الكتلوني عقب انتهاء منافسات الموسم الحالي، مما جعله يرد بالرفض على العرض الذي قدم إليه، عبر المدير الرياضي “إيريك أبيدال”، خلال اجتماعهما الأخير بالدوحة.

تعرف على تفاصيل رد تشافي على برشلونة .. من هنا

وانتهزت الصحافة العالمية الفرصة من أجل الكتابة حول الأسباب التي دفعت “المايسترو” لتأجيل تحقيق حلمه إلى وقت لاحق، وسوف نذكرها لكم تباعًا.

لأنه يضمن توليه المهمة

يعلم تشافي جيدًا أنه سوف يحصل على فرصة تدريب برشلونة، إن لم يكن عاجلاً فسوف يكون آجلاً، لذلك لم ير ضرورة للتسرع والموافقة على العرض الذي قدم له، من أجل الإشراف على فريق يمتلك جماهير مُتطلبة كجماهير برشلونة.

إرنستو فالفيردي

أحد أهم الأسباب التي دفعت الإسباني للانطواء على مثل هذه المقابلة، هي الاحترام الذي يكُنه إلى المدرب الحالي للفريق “إرنستو فالفيردي”.

ويعتقد تشافي حتى لو كان هو خليفة الأخير في مقاعد بدلاء البلاوجرانا، فيجب أن يأتي الأمر بسلاسة وبطريقة تحافظ على الاحترام المتبادل بينهما.

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احترام تعاقده مع السد

يصر النجم الإسباني على أن إدارة ناديه القطري لا تستحق منه القفز من السفينة وسط الرحلة، بعدما منحته ثقتها ليكون لاعبًا ومدربًا في صفوف زعيم الكرة القطرية.

وحصل تشافي على أول فرصه للعمل كمدير فني بدون أي خبرات داخل السد، لذلك يريد أن يكون رحيله عن عيال الذيب من الباب الكبير، ويأمل في تحقيق لقب كأس قطر بعد تأهله للمباراة النهائية، لتكون بطولة يُهديها لجماهير النادي القطري.

مباراة الجمعة

يواجه السد في نهائي كأس قطر كما أشرنا خصمًا هو الأصعب في الكرة القطرية -الدحيل-، والذي يتصدر الدوري القطري حاليًا بفارق كبير عن الزعيم السداوي.

وقد وجد تشافي أن أي أخبار سوف تنشر عن رحيله حاليًا سوف تؤثر على معنوياته لاعبيه قبل تلك المباراة الهامة.

الولاء لفيكتور فونت

على الرغم من العلاقة الطيبة التي تربط تشافي بالرئيس الحالي لبرشلونة “جوزيب ماريا بارتوميو”، إلا أن قائد البارسا السابق يعتبر أحد أبرز المناصرين لفكرة تولي “فيكتور فونت” رئاسة النادي الكتلوني.

وقد أعلن الأخير ترشحه بالفعل خلال انتخابات عام 2021، لذلك يريد تشافي أن يكون أحد الأوراق التي سيقدمها فونت إلى جماهير برشلونة في حالة نجاحه في الانتخابات القادمة.