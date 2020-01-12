رسميًا | أكبر لاعب في العالم يمدد عقده مع يوكوهاما الياباني

مدد الياباني كازويوشي ميورا، الذي يعد أكبر لاعبي الممارسين للعبة، عقده مع فريق يوكوهاما.
وسيخوض ميورا، الذي سيتم عامه الـ53 في 26 فبراير، موسمه الـ35 مع النادي اليوم الأحد.
وإنضم ميورا للنادي في 2005 ، وتم الإعتراف بعمره في مارس 2017 عندما تخطى ستانلي ماتيوس كأكبر لاعب يخوض مباريات إحترافية عن عمر 50 عاماً وسبعة أيام.
ولعب ميورا، الذي يحملف لقب “الملك كازو” مع المنتخب الياباني 89 مباراة دولية سجل خلالها 55 هدفاً.
ولعب ميورا ثلاث مباريات في الموسم الماضي مع يوكوهاما ولكنه لم يسجل أي هدف.
ويستهل يوكوهاما الموسم الجديد بمواجهة فيسيل كوبي في 23 فبراير المقبل.
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