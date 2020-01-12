اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «بيراميدز » رابط يوفنتوس HD

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ستكون مباراة يوفنتوس وروما اختباراً جديداً لمدى تركيز لاعبي الفريقين في النصف الثاني من الموسم إذ تعثر روما أمام تورينو 2-0 الأحد وفاز حامل اللقب على كالياري 4-0 الإثنين.

تشكيلة يوفنتوس

تشكيلة روما

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١٠:٤٥ ص - ١٢ يناير ٢٠٢٠

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ولمن ستفوته مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما على أرض الأخير في بث مباشر يمكنه متابعة حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وتقاريرنا خلال وبعد المباراة.

مباراة يوفنتوس وروما اليوم - مباشر

مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ غياب العديد من لاعبي يوفنتوس بسبب الإصابة وعلى رأسهم المخضرم كيلييني.

البث المباشر لمباراة يوفنتوس وروما يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 4 باللغة العربية.

البث المباشر لمباراة يوفنتوس اليوم عبر الإنترنت

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة يوفنتوس أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

يحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة بينما يحتل روما المركز الخامس بالكالتشيو برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف فقط عن فريق أتلانتا الذي يحتل المركز المركز الرابع بنفس رصيد النقاط .

تشكيلة يوفنتوس اليوم الرسمية لمواجهة نادي روما هي كلا من : تشيزني في حراسة المرمي، وأمامه كلا من : كوادرادو وديمرال وبونوتشي وساندرو في خط الدفاع، ويتواجد في خط المنتصف كلا من رابيو وبيانيش وماتويدي ورامسي، وفي خط الهجوم يتواجد كلا من ديبالا ورونالدو.