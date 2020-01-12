اونلاين | مشاهد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو بث مباشر On SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع (لحظة بلحظة)

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يستضيف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره موناكو، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي "الليج 1".

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي

تُقام مباراة باريس سان جيرمان وموناكو على ملعب "حديقة الأمراء"، في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن تُذاع مباراة باريس سان جيرمان وموناكو على قناة beIN SPORT HD 6.

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ويسعى باريس سان جيرمان لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، واستمرار هيمنته على اللقب، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

في المقابل، يرغب فريق موناكو في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على موقعه ضمن العشرة الأوائل في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

ويتسلّح موناكو بسجله المميز أمام بي إس جي، حيث التقيا في 76 مباراة في مختلف البطولات، حقق نادي الإمارة الفرنسية خلالها 19 انتصارًا، مقابل 17 خسارة، بينما كان التعادل سيد الموقف في 16 مواجهة.

ويتصدر باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد موناكو في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وفي سياق متصل، يلتقي اليوم كل من سانت اتيان نانت، وديجون مع ليل، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الفرنسي.